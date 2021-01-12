Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О вважає, що у команді вже є гравець, здатний стати спадкоємцем Мессі.

"Я вважаю, що Ансу Фаті – саме той, хто дивиться в майбутнє. Вже зараз він робить неймовірні речі, тому я думаю, що клубу дійсно необхідно підготуватися і подбати про нього. Сподіваюся, він замінить Мессі", – цитує Ето'О AS з посиланням на Sport Bible.

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Додамо, що 18-річний іспанець – вихованець Барселони. За основу каталонців він грає з 2019 року. Фаті вже побив низку рекордів. Зокрема став наймолодшим автором гола в історії Барси і третім в історії іспанської першості. Також саме Ансу є наймолодшим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів та Ель Класіко.

Додамо, що минулого літа Мессі хотів покинути Барселону, скориставшись опцією в контракті, проте тодішнє керівництво заблокувало відхід 33-річного форварда. Наразі майбутнє аргентинця залишається під питанням.

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