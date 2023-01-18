Український нападник Адерінсола Есеола знову спробує свої сили на батьківщині.

31-річний форвард відтепер виступатиме за Львів, інформує прес-служба клубу. Деталі контракту наразі невідомі.

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За "синьо-золотих левів" Есеола гратиме під 18-м номером. Перед ним стоятиме непросте завдання врятувати Львів, адже він пішов зимувати на дні турнірної таблиці УПЛ. Команда Олега Дулуба має "найбіднішу" атаку першої половини сезону – всього 9 голів у 14 матчах.

У Львів Адерінсола переїхав на правах вільного агента, адже у нього завершився контракт з Хебиром. У Болгарії українець нігерійського походження награв усього 460 хвилин, але результативними діями не відзначався.

У 2021-му він належав Ворсклі, але майже не грав (усього 2 матчі). Окрім цього, виступав за українські Десну, Олександрію, Зірку, Арсенал і казахські Кайрат, Акжайик.