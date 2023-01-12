Форвард Адерінсола Есеола має шанс знову показати себе у рідному чемпіонаті.

Львів може запросити 31-річного нападника під час зимової паузи, стверджує SportArena.

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Есеола перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Хебиром. Досвід у Болгарії вийшов провальним – 460 хвилин на полі, жодної результативної дії. Нападник вже має чималу колекцію українських клубів, адже раніше виступав за Десну, Олександрію, Зірку, київський Арсенал та Ворсклу.

Додамо, що Львів пішов зимувати на дні турнірної таблиці УПЛ. Команда Олега Дулуба має "найбіднішу" атаку першої половини сезону – всього 9 голів у 14 матчах.

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