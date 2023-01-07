" Я не знаю, чи потрібен Арсеналу Михайло Мудрик на другу частину сезону. Можливо, так і є. Як я вже сказав, сезон дуже довгий. Але водночас Артета вже має свою команду, гравців на лаві запасних, які можуть виходити і грати на цій позиції, як Нкетія.

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Дійсно важко отримати відповідь на це питання, тому що мене там немає і я не знаю, що відбувається. Тож якщо вони підпишуть його, то знають чому. Я впевнений, що Мудрик – класний гравець, який може допомогти команді. Тож якщо цей гравець може допомогти їм виграти титул, тоді вони повинні купити його", – цитує Галласа talkSport.

Нагадаємо, що Шахтар непоступливий у переговорах щодо Мудрика. "Гірники" хочуть виторгувати 100 мільйонів і блокують перехід Михайла в Арсенал. Молодий вінгер, втім, заявив про бажання змінити чемпіонат і мріє про переїзд на Емірейтс. Також у боротьбу за Михайла включився Челсі.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?