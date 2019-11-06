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Екс-зірка Динамо продовжить кар'єру в аматорському клубі з Франції

12:13 85 Читать на русском
Екс-зірка Динамо продовжить кар'єру в аматорському клубі з Франції
Ісмаель Бангура / Foot News

Колишній форвард Динамо Ісмаель Бангура приєднався до французького Мюлуза.

Ісмаель Бангура приєднався до аматорського Мюлуза на правах вільного агента, повідомляє офіційна сторінка клубу у Facebook.

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Зазначимо, що останнім клубом гвінейського форварда став Аль-Раєд, з яким завершився контракт у липні 2019 року. Мюлуз виступає у четвертому за силою футбольному дивізіоні Франції.

Нагадаємо, Бангура виступав за Динамо у період з 2007 по 2009 роки, провівши 68 матчів та відзначившись 37 забитими м'ячами.

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Ісмаель Бангура Ісмаель Бангура Динамо Динамо Франція Трансфери
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