Екс-зірка Динамо продовжить кар'єру в аматорському клубі з Франції

Овертайм — 12:00 364
-
Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав Ребров
-
Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"Збірна України — 10:17 16037
-
Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 21 гравця на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:25 5273
-
Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 10951
-
Борусія Д завдяки камбеку перемогла Інтер: проблеми міланців з виходом на топ-рівень, шикарний Хакімі та інтрига в групіЛіга чемпіонів — 04:13 2820