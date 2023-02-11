Колишній тренер Мілана, Інтера, Ювентуса та низки інших клубів та збірних Альберто Дзаккероні перебуває в реанімації, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Напередодні 69-річний італієць впав у своєму будинку і вдарився головою об землю, втративши свідомість. Швидка допомога негайно доправила його у лікарню в Чезені у відділення інтенсивної терапії. У Дзаккероні діагностовано струс мозку і травму голови. За інформацією деяких ЗМІ, він досі не прийшов до тями.

Нагадаємо, саме цей фахівець запросив Шевченка у Мілан у 1999 році, давши йому путівку у великий футбол.

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