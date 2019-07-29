Екс-тренер Динамо: У клубі хотіли, аби новачки вчили саме українську мову

Колишній помічник Олександра Хацкевича в Динамо Едуардо Докампо, який тепер працює у російському Рубіні, розповів про ставлення до російської мови у київському клубі.

"До мене було хороше ставлення, все було спокійно. Мене там приймали добре і провели теж нормально, адже я іспанець. Можливо, якби я був українцем чи росіянином, було б інакше.

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Чи вивчав українську мову? Ні, там багато хто розуміє російську. Насправді про це не можна писати! Російська мова – це для них...

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У нас було так, нові гравці говорили, що вони намагаються вчити російську мову, думали, що це місцева мова, але на них ображалися. У клубі хотіли, щоб новачки вчили саме українську", – предає слова Докампо Sport.business-gazeta.ru.