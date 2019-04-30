Екс-президент Мілана Берлусконі був екстрено госпіталізований

Колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні.

Берлусконі наразі перебуває в лікарні "Сан-Раффаеле", куди сьогодні вранці його доставила карета швидкої допомоги, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, 82-річного італійця госпіталізували після того, як він поскаржився на болі в нирках.

Нагадаємо, Берлусконі був власником Мілана з 1986 по 2017 рік. Цей період став найуспішнішим в історії клубу. Навесні 2017 року Сільвіо продав Мілан китайським інвесторам. Наразі бізнесмен є власником Монци, яка виступає в Серії С.

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