Томський КДВ, який виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Росії, презентував у соцмережах Данила Кондракова. Деталі угоди з українським нападником не розголошуються.

Екс-власнику Металіста загрожує до 12 років ув'язнення – СБУ розкрила деталі справи "гаманця Януковича"

Варто додати, що 27-річний Кондраков починав свою кар'єру саме в Україні, виступав за юнацькі команди Зорі (є уродженцем Луганська), також встиг пограти за запорізький Металург, Зірку та Рух. Львівський клуб Данило покинув влітку 2022-го, перебравшись до литовської Судуви. Цікаво, що раніше у програмі KDK повідомили, що Кондраков став одним з футболістів, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії за допомогою системи "Шлях".

За кордоном український форвард пограв, окрім Судуви, за болгарський Пирин, мальтійську Сліму Вондерерс, та ще два клуби з Болгарії – Ботев та Хебир. Саме з останнього він і перейшов до чемпіонату водокачки.

"Найважчий момент – приліт по дитячому майданчику": Кліщук про життя у Кривому Розі, єврокубки і перехід у Карпати