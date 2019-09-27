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Екс-менеджер Шахтаря очолив адміністрацію російського міста

08:52 151 Читать на русском
Екс-менеджер Шахтаря очолив адміністрацію російського міста
Дмитро Трапезніков / Delli

Колишній менеджер донецького Шахтаря Дмитро Трапезніков став головою адміністрації столиці Калмикії.

Російське видання Інтерфакс повідомило, що новим головою адміністрації міста Еліста, яке є столицею Калмикії, став колишній менеджер донецького Шахтаря Дмитро Трапезніков.

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З 2001 по 2005 роки працював у донецькому клубі і також деякий час очолював роботу з вболівальниками, але був звільнений за махінації.

Після знищення у 2018 році ватажка "ДНР" Олександра Захарченка Трапезніков був призначений виконувачем обов'язків голови терористичної організації.

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