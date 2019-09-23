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Екс-голкіпер збірної Англії Джеймс закрутив у танці українку на популярному телешоу

11:38 585 Читать на русском
Екс-голкіпер збірної Англії Джеймс закрутив у танці українку на популярному телешоу
Девід Джеймс / Alamy

Колишній воротар збірної Англії Девід Джеймс, вочевидь, знайшов себе поза межами футбольних полів. Донедавна ексцентричний кіпер взяв участь у британських "Танцях із зірками".

Екс-гравець низки англійських клубів став учасником 17-го сезону шоу Strictly Come Dancing.

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Джеймс виконав фокстрот у парі з українською танцюристкою Надією Бичковою. У прем'єрному випуску телепрограми вони запалили під культовий хіт Three Lions (Football's Coming Home). Колишній воротар несподівано одягнув форму арбітра, а українка – плаття, стилізоване під форму збірної Англії. Жюрі, однак, танець Джеймса та Бичкової не надто сподобався. За оцінками суддів вони посіли лише 12-те місце.

Нагадаємо, що Девід Джеймс виступав за Уотфорд, Ліверпуль, Астон Віллу, Вест Хем та інші клуби. Також за його плечами 53 поєдинки за "Трьох левів" і тренерський досвід на посаді наставника індійського Керала Бластерс.

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Теги
Англія Відеоновини Девід Джеймс
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