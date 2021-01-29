Реорганізація першолігового Кристала набирає обертів.

Президент ПФЛ спростував чутки про зняття Черкащини з розіграшу Другої ліги

За повідомленням видання Meta Ratings, новим директором херсонського клубу стане колишній форвард команди Володимир Лебідь. 47-річний фахівець, за плечами якого виступи за Дніпро, Чорноморець, Таврію, Кристал та Миколаїв, а також російські ЦСКА, Зеніт, владикавказький Спартак тощо, в останні роки очолював ДЮСШ Кристал. Є в кар'єрі Лебедя і досвід виступів за молодіжки України та Росії і один виступ за національну команду сусіда-агресора.

Заповнюється і тренерський штаб Сергія Шевченка, який нещодавно прийняв клуб (у першій частині сезону він очолював одного з лідерів групи Б Другої ліги – Таврію-Сімферополь). Окрім Олексія Якименка Шевченку буде допомагати Ігор Шелест, якому доручили відповідати за підготовку воротарів.

Нагадаємо, після 16-ти турів Кристал посідає останню сходинку турнірної таблиці Першої ліги – в активі херсонської команди 1 перемога, 1 нічия та 14 поразок.

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