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Дзідзьо виконуватиме гімн України перед матчами збірної на Євро-2020

16:08 295
Дзідзьо виконуватиме гімн України перед матчами збірної на Євро-2020
Михайло Хома / фото з відкритих джерел

Фронтмен української групи Дзідзьо Михайло Хома буде виконувати гімн України перед матчами національної команди на Євро-2020.

"Дзідзьо – із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020”, – написав у твіттері журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.

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Нагадаємо, що Михайло Хома виконав гімн України перед відбурковим матчем проти Литви (2:0). За своє виконання він отримав багато схвальних відгуків від вболівальників.

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