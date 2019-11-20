Дзідзьо виконуватиме гімн України перед матчами збірної на Євро-2020

Фронтмен української групи Дзідзьо Михайло Хома буде виконувати гімн України перед матчами національної команди на Євро-2020.

"Дзідзьо – із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020”, – написав у твіттері журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.

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Нагадаємо, що Михайло Хома виконав гімн України перед відбурковим матчем проти Литви (2:0). За своє виконання він отримав багато схвальних відгуків від вболівальників.

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