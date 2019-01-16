Двоє гравців Динамо потрапили у ролик від УЄФА про молодих зірок Ліги Європи

Захисник Віталій Миколенко та хавбек Микола Шапаренко потрапили до когорти найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи.

Офіційний Twitter Ліги Європи опублікував відео від УЄФА за участі найбільш переспективних гравців групового етапу.

У соцмережі користувачів запитали, хто з цих молодих талантів найгучніше вистрілить у 2019 році.

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До слова, до відеоролику також потрапив Лука Йовіч, який є суперником Шахтаря у плей-офф Ліги Європи, та Ісмаїла Сарр, який протистояв Динамо у груповому етапі турніру.

Відеоролик можна переглянути за посиланням.