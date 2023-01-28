Нідерландський фахівець Хуб Стевенс вирішив остаточно зав'язати з футболом через проблеми зі здоров'ям.

"Я більше не ризикую. Цього року мені виповниться 70, моя тренерська кар'єра безперечно завершена.

Шальке встановив новий антирекорд Бундесліги

Моє тіло надіслало чітке попередження, хоча я почуваюся добре. Лікарі поставили діагноз – перикардит", – цитує Стевенса Express.de.

Нагадаємо, Хуб у якості футболіста виступав лише за два нідерландські клуби – Фортуну та ПСВ (з яким у 1978 році завоював Кубок УЄФА).

Встиг потренувати нідерландські Роду та ПСВ, німецькі Шальке, Штутгарт, Герту, Кельн, Гамбург та Хоффенхайм, австрійський Ред Булл та грецький ПАОК. Найбільшої слави здобув з Шальке, з яким виграв Кубок УЄФА (1997), Кубок Німеччини (2001, 2002) та Кубок німецької ліги (2002). Окрім того, у 2010 році ставав чемпіоном Австрії.

"BMW придбав у 18. Тренер запитав: "Ти з глузду з’їхав?": українець, який грав за Шальке, а потім круто змінив життя