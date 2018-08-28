Два екс-футболісти Шахтаря продовжать кар'єру в окупованому Криму

Два українських футболісти – Олексій Курілов та Ілля Глушицький перейшли у клуби з окупованого Криму.

За інформацією порталу Кримський спорт, Олексій Курілов став футболістом бахчисарайського клубу Кизилташ.

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Відзначимо, Курілов – вихованець донецького Шахтаря, який встиг пограти в чемпіонаті України за Металіст, Ворсклу, Зорю, Таврію та запорізький Металург. Окрім цього, Курілов виступав за молодіжну збірну України.

Попереднім клубом 30-річного футболіста був російський Факел.

Ще одним українським футболістом кримського клубу став Ілля Глушицький, який продовжить кар'єру у складі клубу Океан з Керчі. До слова, Ілля також є вихованцем академії "гірників". В чемпіонаті України грав у складі ужгородської Говерли.

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