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Два екс-футболісти Шахтаря продовжать кар'єру в окупованому Криму

10:28 1555 Читать на русском
Два екс-футболісти Шахтаря продовжать кар'єру в окупованому Криму
Олексій Курилов / фото ПФК Кизилташ

Два українських футболісти – Олексій Курілов та Ілля Глушицький перейшли у клуби з окупованого Криму.

За інформацією порталу Кримський спорт, Олексій Курілов став футболістом бахчисарайського клубу Кизилташ.

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Відзначимо, Курілов – вихованець донецького Шахтаря, який встиг пограти в чемпіонаті України за Металіст, Ворсклу, Зорю, Таврію та запорізький Металург. Окрім цього, Курілов виступав за молодіжну збірну України.

Попереднім клубом 30-річного футболіста був російський Факел.

Ще одним українським футболістом кримського клубу став Ілля Глушицький, який продовжить кар'єру у складі клубу Океан з Керчі. До слова, Ілля також є вихованцем академії "гірників". В чемпіонаті України грав у складі ужгородської Говерли.

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Теги
Олексій Курілов Олексій Курілов Ілля Глушицький Ілля Глушицький Крим
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