ПСЖ влаштував яскравий концерт у товариському матчі проти об'єднаної збірної зірок Аль-Насра і Аль-Хіляля. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перше слово було за Мессі, який вже на 3-й хвилині скористався елегантною передачею Неймара. Роналду відповів через півгодини – сам заробив і чітко реалізував пенальті. Бернат примудрився отримати пряму червону у такому матчі, але це не завадило ПСЖ ще раз вийти вперед зусиллями Маркіньйоса і заробити свій одинадцятиметровий. Неймар випросив м'яч у Мбаппе і осоромився – кволий удар в руки голкіперу.

Роналду дебютував за Аль-Наср курйозним дублем, Мессі й Мбаппе елегантно відповіли – ПСЖ у меншості видав шоу на 9 голів

Перед свистком на перерву Роналду зрівняв рахунок, оформивши дубль. Захисники ПСЖ влаштували справжній цирк біля своїх воріт, чим охоче скористався новачок Аль-Насра.

По перерві перестрілка продовжилась, хоча й без нових успіхів Роналду і Мессі (обох зняли на 60-й хвилині). За ПСЖ відзначились Рамос, Мбаппе та Екітіке, на що зірки саудівських клубів відповіли лише двома точними ударами – перемога європейських гостей з рахунком 5:4.