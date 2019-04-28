Драматична поразка ПСЖ у фіналі Кубка Франції у відеоогляді матчу з Ренном

Парі Сен-Жермен у вирішальному поєдинку Кубка Франції поступився Ренну по пенальті. До вашої уваги відео забитих м'ячів, серії одинадцятиметрових і найцікавіших моментів поєдинку.

Парижани шокували "червоно-чорних" вже зі старту поєдинку. Спочатку Дані Алвес гарматним пострілом відкрив рахунок, а на 21-й хвилині Неймар елегантно реалізував вихід віч-на-віч після пасу Ді Марії.

Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції

Та Ренн оговтався ще до перерви. Під завісу першого тайму Кімпембе зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Траоре з правого флангу – 1:2. А на старті другої половини Мешер чудово зіграв головою на випередження на подачі кутового й зрівняв рахунок.

Зрештою, гра перейшла в овертайм. А там Кіліан Мбаппе отримав справедливу червону картку за грубий фол проти суперника й залишив парижан у меншості перед серією пенальті. У післяматчевій лотереї влучнішими виявились гравці Ренна й сенсаційно здобули перший за 48 років трофей на внутрішній арені.