"Я вже тренуюсь, але не в загальній групі. Зараз здебільшого виконую вправи на відновлення м'язів, що атрофувалися, після того як я одягнув гіпс і не міг ступати на ногу. Ходжу в спеціальному "чоботі" й трохи навантажую стопу. Гадаю, за тиждень перейдемо до вправ у басейні, а потім доведеться наново вчитися ходити.

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Були вправи для підтримання серцево-судинної системи, розробки атрофованих м'язів і стопи. Нога півтора місяця була в гіпсі, й наразі слід відновлювати взаємодію між зв’язками та м'язами. Зараз проходжу електростимуляцію – процес скорочення м'яза струмом. Це дає приплив крові, аби м'яз швидше відновлювався й зростав в об’ємі. Подібну процедуру корисно робити й на здоровій нозі – невелика допомога моєму організмові.

Після зняття гіпсу вже можна тренувати все тіло: прес, спину та плечовий пояс. У мене з фізіотерапевтом по два тренування на день. Ранкове триває три години, і там час приділяється процедурам, а вечірнє заняття – повноцінне в залі. Я завжди говорив, що травмовані працюють більше, займаються довше, і це значно нудніше, ніж з м'ячем. Однак у футболі без травм – нереально, намагатимусь відновитися чимшвидше", – цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Сергій зламав малогомілкову кістку – раніше лікарі заявляли про його повернення на поле не раніше березня.

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