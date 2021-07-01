"В українській збірній є двоє черкащан: Віталій Миколенко та Артем Довбик. Артем зробив таку промоцію міста, яку б не зробив ніхто інший. Я звертаюся із проханням відзначити цього хлопця.

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Своїм прикладом він показує кожному черкащанину, що таке мета і як її досягати. Тому я виступаю із пропозицією присвоїти Артему звання почесного громадянина нашого міста. Добре грала вся команда, але Довбик зробив так, щоб про Черкаси говорили не лише в Україні, а й у всьому світі", – цитує Владислава Голуба Вісімнадцять три нулі.

Зауважимо, що секретар міської ради після виступу Голуба пообіцяв, що питання розглянуть на виконкомі та включать у порядок денний наступної сесії. Довбик став автором вирішального гола у ворота збірної Швеції, який вивів команду України у чвертьфінал Євро-2020.

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