Доннарумма піднявся в топ-3 наймолодших воротарів у фіналах великих турнірів
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Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вписав своє ім'я в аннали чемпіонатів Європи та світу.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Перший номер "Скуадри Адзурри" став третім наймолодшим воротарем в історії вирішальних матчів великих турнірів, повідомляє Opta Sports.
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Доннарумма вийшов на фінал Євро-2020 зі стартових хвилин. У день вирішального матчу кіперу 22 роки та 136 днів. Доннарумма піднявся у трійку наймолодших голкіперів в історії топ-змагань. Молодшими за нього були лише іспанець Хосе Анхель Ірібар (Євро-1964) і аргентинець Хуан Ботассо (ЧС-1930).
До слова, матч проти збірної Англії для Джанлуїджі Доннарумми став 33-м у светрі національної команди.
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