Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма вписав своє ім'я в аннали чемпіонатів Європи та світу.

Перший номер "Скуадри Адзурри" став третім наймолодшим воротарем в історії вирішальних матчів великих турнірів, повідомляє Opta Sports.

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Доннарумма вийшов на фінал Євро-2020 зі стартових хвилин. У день вирішального матчу кіперу 22 роки та 136 днів. Доннарумма піднявся у трійку наймолодших голкіперів в історії топ-змагань. Молодшими за нього були лише іспанець Хосе Анхель Ірібар (Євро-1964) і аргентинець Хуан Ботассо (ЧС-1930).

До слова, матч проти збірної Англії для Джанлуїджі Доннарумми став 33-м у светрі національної команди.