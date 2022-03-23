Нещодавно поплічник Путіна Рамзан Кадиров продемонстрував свою "ерудицію". Очільник Чеченської Республіки заявив, що головним ворогом росіян є Степан Бандера, і пообіцяв, що з ним скоро розправляться.

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Згодом Кадирову, схоже, стало зовсім погано – він оголосив грошову винагороду (250 млн рублів) за голову українського націоналіста, який навіть після смерті продовжує наганяти жахіття на путінську орду.

Євген Боровик, відомий виступами за Дніпро, Кривбас, Арсенал Київ, Карпати та низку інших українських клубів, потролив путінського прихвоста.

"Дон, він знайдений", – написав 37-річний кіпер в Instagram, прикріпивши фото книги "Степан Бандера (Знамениті українці)".

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