Капітан Динамо Сергій Сидорчук не забув про день народження своєї малої батьківщини.

"Крим. 2 травня 1991 року я тут народився. Сьогодні День Автономної Республіки Крим. До зустрічі вдома!" – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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До слова, Сидорчук народився у місті Джанкой.

Нагадаємо, День Автономної Республіки Крим – пам'ятна дата, пов'язана з проведенням 20 січня 1991 року "всекримського референдуму" щодо відновлення автономної республіки в Криму, що відзначалася на території Кримської автономії з 1994 року.

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