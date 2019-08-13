Діого Рінкон: Мрію побачити свого сина у футболці Динамо

Колишній гравець Динамо Діого Рінкон розповів про свого сина та про можливість тренерської кар'єри.

"Я готовий допомагати Динамо, якщо треба, буду підказувати по латиноамериканському вектору. Якщо чесно, я досить непогано розбираюся в цьому.

Мені цікаво тренувати і зараз я вкладаю душу в свого сина, який хоче піти моєю стежкою і стати футболістом. Я мріяв би побачити його у футболці київського Динамо!

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Він футболіст, а я його тренер? Звучить приголомшливо! Я був би дуже щасливий, якби доля так розпорядилася одного разу. Я дуже люблю Динамо і місто Київ. Але для цього ми повинні сісти з керівництвом клубу і домовитися", – цитує Рінкона FcDynamoNation.com.