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Діого Рінкон: Мрію побачити свого сина у футболці Динамо

11:28 442 Читать на русском
Діого Рінкон: Мрію побачити свого сина у футболці Динамо
Діого Рінкон

Колишній гравець Динамо Діого Рінкон розповів про свого сина та про можливість тренерської кар'єри.

"Я готовий допомагати Динамо, якщо треба, буду підказувати по латиноамериканському вектору. Якщо чесно, я досить непогано розбираюся в цьому.

Мені цікаво тренувати і зараз я вкладаю душу в свого сина, який хоче піти моєю стежкою і стати футболістом. Я мріяв би побачити його у футболці київського Динамо!

"Гармаш – хороший футболіст, але в голові трішки бракує мізків", – екс-гравець Динамо Попов пригадав виступи у Києві

Він футболіст, а я його тренер? Звучить приголомшливо! Я був би дуже щасливий, якби доля так розпорядилася одного разу. Я дуже люблю Динамо і місто Київ. Але для цього ми повинні сісти з керівництвом клубу і домовитися", – цитує Рінкона FcDynamoNation.com.

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Динамо Динамо Діого Рінкон
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