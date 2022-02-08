Динамо зустрічається з Динамо Тбілісі в одному з останніх спарингів на другому зимовому зборі. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Напередодні Динамо вистраждало перемогу над Рударом, а наступного дня з'ясовує сильнішого у протистоянні з однойменним клубом із столиці Грузії. Уже третій рік поспіль команди зустрічаються в лютому на зборах. У попередніх двох поєдинках українці перемагали з сухими рахунками. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Динамо Тбілісі на "Футбол 24" в цій новині, стартує о 16:00. Востаннє грузини забивали своїм тезкам ще у 1989 році. Після того кияни незмінно перемагали, не пропускаючи голів.

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Тбілісців тренує Кахабер Цхададзе, колишній захисник Айнтрахта та Манчестер Сіті. Чинні віце-чемпіони Грузії ще жодного разу не перемагали у 2022 році (дві нічиї та поразка у спарингах, лише 1 забитий гол), а одним із суперників був український Львів (0:0). Зимовим новачком тбілісців став екс-форвард молодіжної збірної України Станіслав Біленький. Наступну гру Динамо Київ проведе 10 лютого проти боснійського клубу Широки Брієг.

Динамо Київ: Бущан – Кендзьора, Боль, Бурда, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Кулач, Буяльський, Вітінью – Шкурін

Динамо Тбілісі: Кереселідзе – Каландадзе, Гбеньйон, Майсурадзе – Камара, Осей, Мойсцрапішвілі, Антілевський, Папава – Біленький