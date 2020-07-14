Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки 31-го туру Прем'єр-ліги.

Центральним протистоянням туру стане зустріч у Києві, де гратимуть місцеве Динамо та луганська Зоря. Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль з Харкова, інформує офіційний сайт УАФ.

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До слова, за 2 тури до завершення чемпіонату України Зоря посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Віктора Скрипника випереджає Динамо на 1 пункт. Таким чином, майбутня зустріч матиме важливе значення у контексті боротьби за потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

15 липня

Шахтар – Колос – Олександр Шандор (Львів)

16 липня

Десна – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Динамо – Зоря – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро)

Ворскла – Маріуполь – Дмитро Кривушкін (Харків)

Львів – Олімпік – Денис Шурман (Київська область)

Зауважимо, що СК Дніпро-1 отримає технічну перемогу над Карпатами, адже рішенням КДК УАФ "леви" були виключені з Прем'єр-ліги за дві поспіль неявки без поважних причин.

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