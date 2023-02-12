Вже навесні на футболках Динамо з'явиться логотип нового спонсора замість "А-Банка", співвласниками якого є брати Суркіси, повідомляє Динамо Киев Inside.

Динамо – Політехніка – 2:0 – відео голів і огляд чергової перемоги киян на зборах

Зазначається, що це українська букмекерська компанія, яка планує своє просування у співпраці саме з "біло-синіми". Втім, її назва не розголошується.

Додамо, що Динамо наразі посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 30 очок (як і Шахтар), проте зігравши на 2 поєдинки більше.

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