Динамо знайшло нового спонсора – це призведе до зміни дизайну форми навесні
19:08 - Читать на русском
Київське Динамо готує зміни у вигляді своєї форми.
Вже навесні на футболках Динамо з'явиться логотип нового спонсора замість "А-Банка", співвласниками якого є брати Суркіси, повідомляє Динамо Киев Inside.
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Зазначається, що це українська букмекерська компанія, яка планує своє просування у співпраці саме з "біло-синіми". Втім, її назва не розголошується.
Додамо, що Динамо наразі посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 30 очок (як і Шахтар), проте зігравши на 2 поєдинки більше.
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