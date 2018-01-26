Динамо обіграло Осієк і здобуло першу перемогу на зборах в Марбельї

Чемпіон України в результативному поєдинку здолав хорватський клуб.

"Динамівці" Києва розпочали спаринг із хорватським Осієком в експериментальному складі. З гравців, що вийшли на поле з перших хвилин, в основі киян у весняній частині першості вболівальники часто зможуть побачити лише Кендзьору, Миколенка, Вербіча та, можливо, Ротаня. Це, вочевидь, вплинуло на зіграність команди. Вже на 2-й хвилині після безладу в оборонній зоні м'яч від хавбека Динамо Вербіча влетів у ворота Маханькова.

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Проте, "біло-сині" швидко оговталися та відповіли відразу двома, схожими за виконанням, м'ячами молодих нападників. Відзначились Хльобас і Алєксєєв. У другій половині гри Хльобас оформив дубль, а його партнери кілька разів мали нагоди довести рахунок до розгромного. Та, зрештою, отримали гол у власні ворота від Габріеля Бобана, який і встановив остаточний результат зустрічі – 3:2 на користь Динамо.

Динамо – Осієк – 3:2

Стартовий склад Динамо: Маханьков – Кендзьора, Алібеков, Бурда, Миколенко – Ротань, Шапаренко, Вербіч, Смирний – Алєксєєв, Хльобас.

На заміну виходили: Рудько, Шабанов, Гармаш, Морозюк, Гусєв, Шепелєв.

Голи: Хльобас, 8, 54, Алєксєєв, 13 – Вербіч, 2 (автогол), Бобан, 78