"Біло-сині" шукають підсилення складу – аж три потенційні новачки виступають за один із клубів чемпіонату України.

Динамо має намір підписати кількох представників Руху, інформує ТаТоТаке. Серед них – Марко Сапуга, Віталій Роман та хтось з пари Богдан Слюбик та Денис Слюсар.

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Посприяти трансферам можуть дружні відносини власників клубів (Ігоря Суркіса та Григорія Козловського – прим.). Тому вже влітку можна очікувати, що хоча б один з цих гравців приєднається до Динамо.

Додамо, що Віталій Роман (правий захисник) зіграв у 9 матчах за Рух в УПЛ та ще в 5 у юнацькій Лізі УЄФА. Сапуга регулярно виступає за основну команду (13 матчів в УПЛ, гол та асист). Слюсар відіграв 11 матчів за основу Руху (1 гол), а Слюбик в 6 матчах не відзначився результативними діями.

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