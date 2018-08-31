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Динамо за крок до підписання півзахисника Мітьюлланда Дуелунда, – FootballHub

18:48 890 Читать на русском
Динамо за крок до підписання півзахисника Мітьюлланда Дуелунда, – FootballHub
Міккел Дуелунд / cоцмережі

Півзахисник данського Мітьюлланда Міккел Дуелунд найближчим часом стане гравцем київського Динамо.

За інформацією FootballHub, київське Динамо знаходиться на фінішній прямій у переговорах щодо переходу хавбека молодіжної збірної Данії Міккела Дуелунда.

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Вже найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно. У минулому сезоні данської Суперліги Дуелунд зіграв 19 матчів та відзначився 7 голами і 6 асистами.

Відзначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що кияни зацікавлені у послугах 22-річного футболіста.

До слова, сьогодні президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що до зачинення транфсерного вікна варто очікувати підсилення від столичного клубу.

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Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Трансфери чемпіонату України Мітьюлланд Мітьюлланд
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