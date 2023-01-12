"Біло-сині" тепер мають ще двох спаринг-партнерів на зимових зборах.

Першими суперниками Динамо в новому році стануть австрійські Рапід та Аустрія Лустенау, інформує Динамо Киев Inside.

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Наразі невідомо, коли саме відбудуться ці спаринги. Цікаво, що вже 28 січня кияни зіграють зі словенським Марібором – суперник вже підтвердив це.

До слова, Динамо вже сьогодні вийшло з відпустки, а гравці почали проходити медогляд. Команда тренуватиметься на своїй тренувальній базі, а 20 січня вирушить на збори в Туреччині.

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