Київський гранд поступово повертається до роботи для підготовки до другої половини сезону.

Вже сьогодні, 12 січня, Динамо вийшло з відпустки. Частина гравців (17) вже прибула на традиційний медогляд перед стартом тренувального процесу, повідомляє Динамоманія.

Циганков покине Динамо в січні: кияни відпустять свою зірку за скромну суму, журналіст назвав пріоритетні напрямки

Воротарі: Ігнатенко, Моргун.

Захисники: Боль, Вiвчаренко, Забарний, Кравченко, Сирота, Тимчик.

Півзахисники: Буяльский, Назар Волошин, Кабаєв, Царенко, Шепелєв, Яцик, Гармаш.

Нападники: Ванат, Супряга.

Решта 16 гравців пройдуть медичне обстеження вже завтра. Відзначимо, що в списках відсутні Микола Шапаренко (продовжує відновлюватись від травми) та Денис Бойко (відновлюється від пошкодження за кордоном).

Спочатку команда буде тренуватися на клубній базі в селище Віта-Літовська, а 20 січня вирушить на тренувальний збір до Туреччини, де проведе низку спарингів. Відомо, що одним з суперників буде словенський Марібор, а спаринг відбудеться 28 січня.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?