Ілля Забарний вночі полетів з Туреччини в Англію на медичне обстеження. Після його проходження 20-річний центрбек стане гравцем Борнмута. Англійський клуб успішно домовився з Динамо про трансфер, повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сума трансферу буде дещо більшою, ніж повідомляли англійські ЗМІ. Динамо отримає 25 мільйонів фунтів плюс бонуси. Крім того, угодою передбачено, що киянам заплатять 20% від наступного трансферу гравця збірної України.

Перша пропозиція Борнмута, зроблена минулого тижня, становила 20 мільйонів євро і була відхилена, але "вишні" таки зуміли узгодити з Динамо перехід Забарного. Відповідно, Мірча Луческу у зимове вікно втратить вже другого лідера команди – раніше Віктор Циганков перейшов у іспанську Жирону.

Борнмут іде в зоні вильоту АПЛ, перебуваючи на 18-му місці. "Вишні" на 2 очки випереджають Евертон Віталія Миколенка.

Сезон 2022/23 став для вихованця киян уже третім у складі основної команди. Забарний дебютував за Динамо у 2020-му, зіграв 84 матчі (1 гол і 2 асисти). Ілля вже виграв усі українські турніри – чемпіонат, Кубок та Суперкубок. Став основним гравцем і у збірній України, за яку зіграв 24 поєдинки (5 із них – на Євро-2020).

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