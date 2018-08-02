Динамо U-21 вирвало перемогу над Шахтарем

Україна — 18:00 6821
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"Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?
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Хачеріді добре відіграв у Лізі чемпіонів у першому офіційному матчі за ПАОК – статистика підтверджуєЛіга чемпіонів — 16:40 1701
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ФФУ підтвердила ймовірні масові дискваліфікації у справі щодо розслідування договірних матчівУкраїна — 16:32 415
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