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Динамо U-21 вирвало перемогу над Шахтарем

18:54 1328 Читать на русском
Динамо U-21 вирвало перемогу над Шахтарем
Динамо та Шахтар / фото із соцмереж

В матчі 3-го туру молодіжної першості України Динамо на останніх секундах перемогло Шахтар.

У складі Динамо на поле вийшли кілька гравців основної команди – Піваріч, Сідклей, Шапаренко.

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Рахунок відкрили кияни – Смирний відзначився після асисту Піваріча. Шахтар ще в першому таймі відновив рівновагу зусиллями Зубкова. Переможний гол вже у компенсований час забив той же Смирний.

Нагадаємо, матч основних команд Динамо та Шахтаря розпочнеться завтра о 19:00.

Чемпіонат України U-21, 3 тур

Динамо – Шахтар – 2:1

Голи: Смирний, 13, 90+3 – Зубков, 33

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год
:
46
хв
Динамо
19:00
Шахтар
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