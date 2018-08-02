Динамо U-21 вирвало перемогу над Шахтарем

В матчі 3-го туру молодіжної першості України Динамо на останніх секундах перемогло Шахтар.

У складі Динамо на поле вийшли кілька гравців основної команди – Піваріч, Сідклей, Шапаренко.

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Рахунок відкрили кияни – Смирний відзначився після асисту Піваріча. Шахтар ще в першому таймі відновив рівновагу зусиллями Зубкова. Переможний гол вже у компенсований час забив той же Смирний.

Нагадаємо, матч основних команд Динамо та Шахтаря розпочнеться завтра о 19:00.

Чемпіонат України U-21, 3 тур

Динамо – Шахтар – 2:1

Голи: Смирний, 13, 90+3 – Зубков, 33