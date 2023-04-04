Блогер Віктор Вацко в останньому випуску авторського проєкту On Air на YouTube розповів, що Динамо та Шахтар хочуть бачити у своїх лавах півзахисника Руху Марка Сапугу. Також він прокоментував позицію щодо трансферів молодих гравців почесного президента команди.

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За словами коментатора, Григорій Козловський не має наміру продавати своїх гравців до кінця наступного сезону. Він хоче надавати їм якомога більше ігрового часу, щоб ті прогресували та зростали в ціні.

Сапуга в цьому сезоні провів у всіх турнірах 19 матчів, у його активі гол і дві результативні передачі. Нагадаємо, що Рух перебуває на 15 місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи 17 очок.

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