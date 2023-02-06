Команда Мірчі Луческу проводить уже шостий спаринг на зборах у Туреччині. Суперником є Шкендія, багаторазовий чемпіон Північної Македонії.

У ніч з 5 на 6 лютого у Туреччині стався потужний землетрус, внаслідок якого постраждали тисячі людей. Катастрофа не вплинула на підготовчий процес, тому Динамо проведе спаринг проти Шкендії. Дуель стартує о 16:00.

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Для "біло-синіх" це буде 6 контрольний матч. До цього вони поступились Марібору і Рапіду, зіграли внічию з Аустрією, здолали Унірю та Вайле. Шкендія ж поки не знала перемог на зборах – одна поразка та дві мирові.

Відеотрансляція спарингу Динамо – Шкендія

Стартові склади команд

Динамо: Нещерет – Дубінчак, Боль, Дячук, Караваєв, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаєв, Пономаренко.

Шкендія: Захов – Максімов, Бейтуллай, Діта, Велія, Рамадані, Сінарі, Тотре, Хасані, Шала, Мілєв.