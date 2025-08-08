Динамо в рамках 2-го туру УПЛ 2025/26 перемогло Рух (5:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шовковський зробив ставку на ЛЧ

Хоча особливого вибору Олександр Володимирович і не мав. Основа Динамо провела два матчі поспіль, повернувшись до Львова з Кракова, а вже у вівторок кияни повинні зіграти з Пафосом на Кіпрі. За таких умов уникнути ротації було неможливо, причому вона не могла бути точковою.

Тренерський штаб "біло-синіх" провів аж вісім перестановок у складі, порівнюючи з матчем ЛЧ. У старті залишились тільки Нещерет, Михавко й Михайленко. Майже всі перестановки читались – вразила тільки поява Яцика. Олександр проводив перший з квітня 2023 року офіційний поєдинок за Динамо.

Іван Федик повторив той же старт Руха, що і в переможному матчі з Полтавою тиждень тому. План львів'ян на гру в прямому ефірі озвучив капітан Підгурський, який зібрав команду в енергетичне коло й видав ефектну промову. "Треба дати темпу бл..ть!" – так Дмитро зарядив партнерів на битву.

Резерв Динамо спокійно впорався з Рухом. Шалене марнотратство Герреро не стало на заваді

На жаль, партнери не почули Підгурського. Рух мав лишень короткий період активності в перші 5 хвилин. На цьому відрізку пригадується простріл Кітели на ближню стійку, який намагався замкнути Притула. Динамівці накрили Остапа.

Було ще кілька спроб пробігтись флангами, однак жодної гостроти з них не прилетіло. Ні до перерви, ні після. "Жовто-чорні" намагались використовувати кремезність Фаала на вістрі атаки, намагаючись обігратись з ним як зі стовпом, але і тут чемпіони контролювали ситуацію. Взагалі, Бубакара сильно "недогодували" в цьому матчі.

Динамо ж продемонструвало клас вже на 8-й хвилині. Вівчаренко змістився з флангу й знайшов Буяльського поміж лініями, а той у дотик виконав передачу за спини. Так Герреро вийшов сам на сам з Геретою – от тільки переграти голкпіера не вдалося. Герета виручив Рух.

Втім, атака на цьому не завершилась. Герреро виграв боротьбу за відскок, протиснув опонентів на лівому куті воротарського й прострілив на дальню стійку. Волошин замикав у підкаті, однак у ворота не влучив.

У першому таймі Герреро міг забивати ще два рази. Так, на 23-й хвилині панамець відкрився під простріл Караваєва, знову протиснувши захисників і пробивши з гострого кута. Вийшло зависоко.

На 39-й же хвилині Михавко виконав фірмовий лонгбол за спини, організувавши Герреро другий вихід віч-на-віч. Едуардо знову не зміг переграти Кітелу, та ще й в офсайд заліз.

Михавко, не відчуваючи жодного тиску з боку львів'ян, просто продавав себе для скаутів, шикарно просуваючи м'яч. На 21-й же хвилині Тарас ще й рахунок відкрив – він зачепився за подачу Буяльського після кутового й пробив з рикошетом від Слюбика. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Динамо створило небагато, але повністю контролювало матч й демонструвало різницю в якості футболістів. Герреро можна критикувати за змарновані шанси, однак він добре входив у простір, таранив захисників і міг асистувати. А от Яцик дещо розчинився – помітно, що Олександр ще не розуміє принципів гри Динамо. Зокрема, він зовсім не ротувався позиціями.

Іван Федик намагався перегорнути гру заміною в роздягальні, випустивши Клайвера замість Кітели, однак вже через хвилину це рішення не мало сенсу. "Біло-сині" забили вдруге. Після перехоплення кияни провели атаку лівим флангом, яку Вівчаренко завершив подачею – Холод же зрізав її у власні ворота. 0:2!

Рух міг заробити пенальті в першому таймі

Один із найважливіших епізодів зустрічі стався на 24-й хвилині, коли Рух непогано накрив киян пресингом. Все завершилось передачею на Фаала в штрафний – і там сталося зіткнення нападника з Михавком. Тарас влетів у Бубакара в підкаті.

Арбітр Віталій Романов змушений був особисто переглядати відеоповтор. Він оцінив епізод з різних ракурсів і оцінив динаміку, однак жоден із кадрів не давав чіткої відповіді – чи зіграв Михавко у ногу?

Схоже, що арбітр зупинився на версії з фолом Михавка. Якби він не побачив фолу, то не став би відкручувати відеоповтор назад, переглядаючи інший суперечливий епізод. За дві секунди до цього Роман зачепив п'яту Волошина.

Віталій Романов побачив тут фол, а значить подальший епізод у штрафному не мав сенсу. Динамо уникло 11-метрового.

Другий тайм – знущання над дітьми, але Рух завершив гідно

Рахунок 0:2 закрив інтригу щодо переможця. Динамо особливо й не старалося добивати суперника – у перші 20 хвилин по перерві пригадується тільки постріл Вівчаренка з лету після навісу з правого флангу (вийшло по горобцях). Втім, після цього львів'яни різко посипались.

На 65-й хвилині "жовто-чорні" пропустили втретє. Герета просто викотив м'яч в ноги Вівчаренку, а той прострілив на порожні ворота. Буяльський забіг у них із м'ячем. 0:3.

На 70-х хвилинах Олександр Шовковський дав побігати лідерам. На полі з'явились Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Брагару й Попов. Руху стало зовсім скрутно – а на 77-й хвилині справа дійшла до 0:4. Герреро отримав передачу від Бражка, після чого прострілив у центр штрафного. Брагару замкнув.

На 80-й же Динамо забило вп'яте. Яцик отримав шикарну розрізну передачу від Герреро й дочекався підтримки Ярмоленка, запустивши пас під простріл Андрію. Рикошетом м'яч прилетів до Брагару – Максим благородно залишив м'яч для Яцика, а той вколотив сферу в сітку. 0:5!

Кияни і не думали зупинятись. На 83-й хвилині Вівчаренко розстрілював Герету після прострілу Ярмоленка, а на 85-й Герреро вгатив з лінії карного майданчика під поперечку. В обох випадках голкіпер парирував.

Варто віддати належне Руху. Команда намагалася забити бодай один гол. Зокрема, на 86-й хвилині Слюсар скинув подачу з кутового на Фаала, а той завдав удару коліном – Динамо врятувала поперечка!

На 88-й же Фаал таки потішив львівську публіку, замкнувши подачу з лівого флангу. 1:5! Варто віддати належне й Едсону, якому вдалося видряпати м'яч на краю штрафному перед кросом на Бубакара.

Перед фінальним свистком Іван Федик ще й випустив Дзюринця – першого футболіста 2010 року народження в УПЛ. Матч завершився саме на цій красивій ноті, хоча на останніх секундах арбітр мав призначати пенальті за фол на Герреро. Варто відзначити, що Едуардо таки провів потужний матч.

Віталій Романов не став добивати Рух. Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо з рахунком 5:1.