Динамо проведе перший поєдинок після зимової перерви в Києві, – джерело
11:30 - Читать на русском
"Біло-сині" проведуть обидва поєдинки з Інгульцем у Києві.
Першу гру з Інгульцем у сезоні 2022/23 Динамо зіграло в Києві, на стадіоні Динамо імені В. Лобановського.
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4 березня кияни мали зіграти в Петровому, проте вдруге в сезоні зіграють проти Інгульця на рідному стадіоні, повідомляє Динамо Киев Inside. Сторони вже мають обопільну домовленість щодо цього. Причини такого рішення не розкриваються.
Зауважимо, що клуби перебувають у різних кінцях турнірної таблиці: Динамо третє з 30 очками в активі, а Інгулець третій з кінця з 13 набраними пунктами.
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