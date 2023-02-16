"Біло-сині" проведуть обидва поєдинки з Інгульцем у Києві.

Першу гру з Інгульцем у сезоні 2022/23 Динамо зіграло в Києві, на стадіоні Динамо імені В. Лобановського.

Динамо – Пахтакор – 0:1 – відео гола й огляд матчу

4 березня кияни мали зіграти в Петровому, проте вдруге в сезоні зіграють проти Інгульця на рідному стадіоні, повідомляє Динамо Киев Inside. Сторони вже мають обопільну домовленість щодо цього. Причини такого рішення не розкриваються.

Зауважимо, що клуби перебувають у різних кінцях турнірної таблиці: Динамо третє з 30 очками в активі, а Інгулець третій з кінця з 13 набраними пунктами.

Динамо програло екс-асистенту Хацкевича – нелогічне перше фіаско за 6 матчів, втрата сухої серії і близькість шедевру