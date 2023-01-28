Голкіпер Руслан Нещерет підписав новий контракт із Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

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21-річний воротар підписав угоду, терміном на 5 років. Нещерет – вихованець Динамо. За основну команду дебютував 31 жовтня 2020 року у матчі з СК Дніпро-1, а вже 4 листопада продемонструвавши видовищну гру у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів проти Барселони. Зокрема, Руслан потягнув надскладний удар Мессі зі штрафного та виручав ще в кількох ситуаціях, проте "блаугранас" одержали гору – 2:1.

У поточному сезоні провів за команду Мірчі Луческу 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів (ще у 3 поєдинках відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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