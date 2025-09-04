Київське Динамо довго стежило за виступами Владислава Бленуце і змогло підписати форварда за набагато дешевшу суму, ніж повідомлялось раніше.

"Хотілося б розповісти трохи більше про румунського новачка Динамо Бленуце. Однозначно, Владислав, як би зараз хтось не іронізував, один із найбільш статусних трансферів "на вхід" киян за останні кілька років. Він відносно молодий, забивний, має досвід гри на хорошому рівні та виховувався в Італії – це вже фактори, які говорять на користь футболіста.

Новачок Динамо виявився любителем "руского міра" – репостив Соловйова та хотів перейти в клуб з РФ

Однак ледь не головним фактором є те, що кияни вели Бленуце майже рік, збирали по ньому інформацію, спостерігали за його розвитком та можливістю придбання. Це той випадок, коли був дійсно скаутинг, а не казино. Як кажуть наші джерела, важливим компонентом у виборі румуна була вдала характеристика, надана самим Мірчою Луческу.

Хоча сам трансфер міг і не відбутися. Наші румунські колеги стверджують, що перемовини були непрості, адже керівництво Університаті Крайови, скажімо, не найбільш адекватне, що відображається і на долі самого клубу. Перехід кілька раз зривався, навіть ледь і не в день трансферу. Тому сам факт підписання – вже успіх. І сума трансферу теж має бути успіхом, адже ті 2,5 млн євро, про які писали ЗМІ, не відображають реальність. Мова йде про суму в районі 1 млн.

І головне в цій історії, що Динамо придбало форварда, якого вони стилістично хотіли! Ще раз - в клубі нарешті почали звертати увагу на стилістику! Він досить кремезний, чудово грає на другому поверсі, чіпляється за мʼячі й може бути ефективним при обмеженому просторі. Має непоганий удар і відпрацьовує на оборону.

Щодо політичної позиції гравця – всі питання повинні бути озвучені та отримані публічні пояснення зі сторони клубу і футболіста. Не хочеться бачити репости всілякої наволочі на сторінках гравців київського Динамо. Тому тут поки що рано ставити крапку", – повідомили в Telegram-каналі Футбол з вертольоту.

Нагадаємо, що Бленуце на своїй сторінці в TikTok поширював чимало відеороликів про болотну державу, зокрема репостив істеричні нападки кремлівського пропагандиста Соловйова в сторону влади Молдови.

