Динамо подало апеляцію в CAS на рішення ФІФА у справі Ленса

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) розгляне апеляцію киян у справі заборгованості колишньому футболісту Динамо Джермейну Ленсу.

"Київське Динамо подало апеляцію в CAS на рішення, винесене Палатою з вирішення спорів ФІФА від 24 серпня 2018 року. Слухання відбудеться 31 липня 2019 року.

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Наразі невідомо, коли буде винесене арбітражне рішення, і коли воно буде повідомлене сторонам справи", – сказано у відповіді CAS для Sport Arena.

Суму заборгованості київського клубу перед футболістом організація не повідомляє. За неофіційною інформацією, орієнтовна заборгованість Динамо перед Ленсом складає 250 тисяч євро, також кияни винні гравцеві 50 тисяч євро невиплаченої премії.

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