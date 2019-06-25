toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо подало апеляцію в CAS на рішення ФІФА у справі Ленса

12:34 956 Читать на русском
Динамо подало апеляцію в CAS на рішення ФІФА у справі Ленса
Джермейн Ленс / фото із соцмереж

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) розгляне апеляцію киян у справі заборгованості колишньому футболісту Динамо Джермейну Ленсу.

"Київське Динамо подало апеляцію в CAS на рішення, винесене Палатою з вирішення спорів ФІФА від 24 серпня 2018 року. Слухання відбудеться 31 липня 2019 року.

ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплаті

Наразі невідомо, коли буде винесене арбітражне рішення, і коли воно буде повідомлене сторонам справи", – сказано у відповіді CAS для Sport Arena.

Суму заборгованості київського клубу перед футболістом організація не повідомляє. За неофіційною інформацією, орієнтовна заборгованість Динамо перед Ленсом складає 250 тисяч євро, також кияни винні гравцеві 50 тисяч євро невиплаченої премії.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

blog_ava
"У Шахтаря є план, а у Динамо – умови", – Мораіш назвав принципову різницю між двома грандами
11:27
1444
Теги
Головне Джермейн Ленс Джермейн Ленс Динамо Динамо ФІФА Спортивний арбітражний суд в Лозанні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT
    Іспанія — 10:323615 Неймар узгодив контракт з Барселоною, – Diario SPORT
2
дн
:
14
год
:
5
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук