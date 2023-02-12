Через проблеми з підписанням Даніеля Парасківа Динамо продовжує пошуки нового форварда. Серед варіантів опинився Сандей Адетунджі, інформує Динамоманія.

Динамо підшукало нового форварда після провалу із земляком Луческу: відома ціна питання

Форвард яскраво проявляє себе на зборах. Зокрема, у вчорашньому поєдинку з литовським Жальгірісом Адентуджі відзначився хет-триком.

У поточному сезоні Сандей зіграв 21 поєдинок у всіх змаганнях, в яких записав до свого активу 6 голів та 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює форварда у 600 тисяч євро.

Динамо розбило Політехніку, здобувши п'яту перемогу поспіль на зборах – нефарт Супряги і божевільний фейл Моргуна