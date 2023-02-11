Кияни все ще намагаються підсилити лінію атаки. На радарах опинився нігерійський нападник.

"Біло-сині" поки ще не змогли домовитись про трансфер Даніеля Парасківа з Германштадта, адже форвард побоюється війни. Довелось шукати інші варіанти.

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Як стверджує SNPortal, Динамо активно цікавиться Чуквубуйкемом Іквуемесі. За 21-річного форварда словенського Целє столичний гранд готовий віддати 2,5 млн євро. Завдяки цій пропозиції кияни наразі нібито випереджають у боротьбі за нігерійця конкурентів, зокрема Динамо Загреб.

Цього сезону Іквуемесі провів 17 поєдинків за другу команду чемпіонату Словенії, відзначився шістьма голами й трьома результативними передачами.

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