Динамо підписало екс-хавбека російського Тамбова

Київський клуб розпочав активну роботу на трансферному ринку. Гравцем Динамо став нігерієць Ола Муїва.

Лівий півзахисник російського клубу Тамбов Олабіран Муїва, якого ще називають Беніто, перейшов у київське Динамо, повідомляє видання Sport24. 21-річний нігерійський футболіст уклав зі столичним клубом контракт на 3,5 роки. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 250 тис. євро.

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Цікаво, що півзахисник збірної Нігерії U-23, у складі якої він цього року взяв участь у Кубку африканських націй, грав лише на пострадянському просторі. Розпочавши професіональну кар’єру футболіста у 2017 році у молдавському Саксані, він вже за рік перейшов до узбецького Локомотива, однак довго там не затримався. У 2018-му він засвітився у білоруському Лучі, звідки цього ж року перейшов до російського Тамбова, який покинув у грудні 2019 р.

До слова, агент гравця Дмитро Селюк у коментарі російському Sport 24 підтвердив перехід свого клієнта в Динамо.

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