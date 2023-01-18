Динамо не змогло уникнути кадрових труднощів за кілька днів до вильоту в Туреччину.

Півзахисник Віталій Буяльський і нападник Артем Бєсєдін випали з робочого процесу через травми, інформує офіційний сайт клубу.

Півзахисник Динамо може перейти в інший клуб УПЛ – він награв жалюгідні 9 хвилин за півроку

Перший має забій колінного суглобу, а в другого проблеми з ахілловим сухожиллям. На щастя, пошкодження виявилися несерйозними. Буяльський та Бєсєдін отримали 2-3 дня на відновлення, після чого повинні повернутися до роботи у загальній групі.

Нагадаємо, наразі Динамо проводить втягуючі заняття на клубній базі в Києві. 20 січня команда Луческу вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини, а 24-го проведе перший спаринг проти віденського Рапіда.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?