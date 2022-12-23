Київський клуб пропонує уболівальникам обрати найкращого гравця команди у році, що минає.

Протягом 2022 року вболівальники визначали найкращих гравців Динамо за підсумками кожного місяця. Футболісти, які найчастіше потрапляли до топ-трійок опитувань, стали номінантами на звання "Найкращий гравець року".

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Ними стали воротар Георгій Бущан, захисник Ілля Забарний, а також півзахисники Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Віталій Буяльський.

Віддати свій голос за найкращого гравця Динамо у 2022 році можна на офіційних сторінках "біло-синіх" у Facebook, Instagram та Telegram.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідера – СК Дніпро-1 – на 5 очок.

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