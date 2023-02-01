Огнєн Вукоєвіч приєднався до київського клубу на зборах у Туреччині, повідомила прес-служба "біло-синіх".

Динамо надовго втратило ще й Бущана – у Луческу назріває проблема

Хорват увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Вукоєвіч працював у збірній Хорватії U-20, але в кінці минулого року перестав з'являтись на публіці. Суркіс говорив про сімейні проблеми Огнєна, не розкриваючи подробиць.

Вочевидь, тепер 39-річний Вукоєвіч готовий працювати знову, хоча Динамо поки не уточнює його роль. У штабі Луческу хорвата замінив Олександр Шовковський.

Динамо повернуло універсального солдата – що тепер?