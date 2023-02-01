Динамо оголосило про повернення колишнього тренера
20:19 - Читать на русском
Динамо має бодай якісь приємні новини під час зимової паузи.
Огнєн Вукоєвіч приєднався до київського клубу на зборах у Туреччині, повідомила прес-служба "біло-синіх".
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Хорват увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Вукоєвіч працював у збірній Хорватії U-20, але в кінці минулого року перестав з'являтись на публіці. Суркіс говорив про сімейні проблеми Огнєна, не розкриваючи подробиць.
Вочевидь, тепер 39-річний Вукоєвіч готовий працювати знову, хоча Динамо поки не уточнює його роль. У штабі Луческу хорвата замінив Олександр Шовковський.
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