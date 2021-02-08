Поєдинок 14-го туру УПЛ Динамо – Олімпік буде зіграний на стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського.

"Біло-сині" приймуть Олімпік на власній арені, а не на НСК Олімпійський. Цей матч стане першим офіційним поєдинком для обох команд у 2021 році, зазначає офіційний сайт киян.

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Матч Динамо – Олімпік відбудеться вже в суботу, 13 лютого, початок о 17:00. Гру покаже телеканал 2+2, а вболівальники не зможуть відвідати поєдинок.

До слова, після 13-ти турів кияни лідирують в чемпіонаті України, набравши 30 очок. Олімпік – сьомий (17 пунктів). Поєдинок першого кола між цими командами завершився перемогою "біло-синіх з рахунком 4:1.

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