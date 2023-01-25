Динамо офіційно попрощалось з нападником, який оперативно знайшов новий клуб
10:03 - Читать на русском
Нападник Владислав Кулач більше не є гравцем київського Динамо.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Владислав Кулач завершив співпрацю з "біло-синіми".
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Контракт розірвали за обопільною згодою. Раніше повідомлялось, що Кулач продовжить кар'єру в азербайджанській Зірі.
Нагадаємо, Владислав приєднався до Динамо влітку 2021 року, проте через травми з того часу зіграв 7 матчів та забив 1 гол.
Кулач оперативно працевлаштувався в новому клубі. Українець офіційно підписав контракт на півтора року з азербайджанським клубом Зіра.
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