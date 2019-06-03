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Динамо офіційно підписало Кадірі

17:20 214 Читать на русском
Динамо офіційно підписало Кадірі
Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Ганський півзахисник Мохаммед Кадірі офіційно став гравцем київського Динамо.

Кияни оголосили про домовленість з віденською Аустрією на своєму офіційному сайті.

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Ганський футболіст підписав зі столичним клубом контракт за схемою 4+1. За Динамо Кадірі виступатиме під номером 6. Основні позиції африканця – опорний півзахисник або центрбек.

Останній рік Мохаммед Кадірі провів у тульському Арсеналі на правах оренди. На його рахунку 27 матчів, 2 голи і 4 гольові паси за російський клуб.

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Аустрія Аустрія Трансфери Абдул Кадірі Мохаммед Абдул Кадірі Мохаммед Динамо Динамо
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